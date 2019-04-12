Поселок на Донетчине попал под обстрел НВФ. Новости

Поселок Орловка (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) попал под обстрел незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, мины, которые прилетели со стороны неподконтрольной украинским властям территории, взорвались на ул. Елагина. Повреждены дома, пострадавших нет. На месте работала следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

«Обстрел Орловки начался вчера, 11 апреля, около 17:00. Вечером в полицию обратилась 62-летняя женщина, которая сообщила, что в результате обстрела повреждено окно в ее доме», – сообщили в пресс-службе.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.