Как уменьшить расходы на электроэнергию после завершения отопительного сезона. Новости

По окончанию отопительного сезона потребление электроэнергии населением в апреле традиционно падает примерно на 20%. Но по прогнозам синоптиков температура воздуха по области в этом месяце может снизиться до +2 градусов ночью. Поэтому некоторые жители включают электрообогреватели, теплые полы и кондиционеры на режим обогрева. Дополнительно уменьшить расходы на электроэнергию в этот период помогут простые меры, сообщает пресс-служба Донецких энергетических услуг.

Так, установка двухзонного счетчика электроэнергии позволяет оплачивать за электроэнергию с 23:00 до 07:00 вдвое меньше, чем днем.

«Заказать такой счетчик вместе с услугой установки "под ключ" можно в наборах Розумний WATT в центрах обслуживания клиентов "Донецких энергетических услуг", а на сайте ДТЭК ЭСКО https://dtek-esco.com до 30 апреля 2019 действует скидка -10%», – отмечают в компании.

Кроме того, с помощью таймера или умной розетки можно настроить автоматическое включение/выключение электрообогрева в заданное время, например, в льготные ночные часы.

Электрообогреватели не следует закрывать мебелью или шторами. Если длительное время их не используете – полностью выключайте из розетки. Без необходимости не подключайте электроприборы к тройникам и удлинителям (они увеличивают расход энергии).

Кондиционер в режиме обогрева включайте при закрытых окнах и дверях в комнате. Регулярно очищайте вентиляторы и фильтры кондиционера от пыли.

Также при покупке электротехники выбирайте приборы класса энергоэффективности не меньше А или А+. Придерживайтесь инструкций по их эксплуатации.

Наибольшего эффекта для сохранения тепла можно достичь благодаря комплексным мерам по утеплению всего дома (внешних стен, чердака, крыши, подвала), замене окон и дверей энергосберегающими. Перед этим стоит провести энергоаудит всего дома. Это поможет определить конкретный перечень мер и потенциал экономии всех видов энергоресурсов. В утепленном доме летом также будет не так жарко, что позволит уменьшить расход электроэнергии на охлаждение воздуха.