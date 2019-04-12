В Украине хватит денег для обеспечения выплат субсидий, – Рева. Новости

В Украине хватит средств государственного бюджета для обеспечения выплат субсидий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он напомнил, что монетизацию субсидий в Украине гарантирует закон. «Механизм монетизации субсидий принят правительством соответствующими двумя постановлениями: один – безналичный, второй – наличный. Эти механизмы будут существовать и далее. в принятом бюджете Украины денег достаточно для обеспечения как наличных, так и безналичных субсидий», – заявил Рева.

«По окончанию отопительного сезона оба механизма субсидий будут и дальше существовать. Те люди, которые добросовестно оплачивают услуги ЖКХ, получая живые деньги, такие деньги будут выплачиваться и в дальнейшем без каких-либо ограничений. Те, у кого есть задолженность, после оплаты задолженности или реструктуризации такой задолженности, на протяжении года будет выплачиваться субсидия в безналичной форме», – заверил министр социальной политики.

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