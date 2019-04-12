В Украине ухудшилось выполнение бюджета: Чем это грозит. Новости

По результатам первого квартала 2019 года государственный бюджет Украины оказался недовыполнен. Причем показатели выполнения бюджета на данный момент самые печальные за последних 3 года, пишет «Сегодня».

По информации Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 апреля 2019 года в государственный бюджет поступило 210,5 млрд грн (сальдо). Это на 17 млрд грн больше, чем за соответствующий период минувшего года, однако ровно на 4,9% меньше запланированного. План на первый квартал составлял 221,4 млрд грн.

В 2018 году по результатам первого квартала план по поступлениям в государственный бюджет (сальдо) был недовыполнен на 3,1%, а в 2017-м перевыполнение составило 10,6%.

План поступлений общего фонда госбюджета не выполнен на 35 млрд грн, или на 10,8%. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. В качестве основных причин он назвал низкие объемы доходов, средств от государственных займов, от приватизации госимущества и возврата кредитов.

Хуже всего в нынешнем году обстоят дела по поступлениям от Государственной фискальной службы. По итогам квартала план удалось выполнить только на 91,4%. Вместо 188,3 млрд грн в бюджет поступило лишь 172,1 млрд, т. е. на 16,2 млрд меньше, чем ожидалось.

В том числе таможенные сборы по итогам первых трех месяцев 2019 года не дотянули до плана на 9,5%. Отставание от плана составляет уже почти 8 млрд грн (при плане 83,6 млрд собрано 75,6 млрд). В минувшем году отставание составляло только 2,3%. А вот в 2017-м было собрано 113,7% от плана.

Налоговые поступления, с учетом возмещения НДС, отстают от плана на 7,8%. Из запланированных 104,7 млрд собрано 96,5 млрд грн – на 8,2 млрд меньше. В прошлом году отставание составляло 4,6%, в позапрошлом, как и в нынешнем, – 7,8%.

Если говорить об отдельных налогах, то, по информации Валерия Пацкана, невыполнение планового показателя по налогу на добавленную стоимость (НДС) за импортные товары составляет 12%, или 9 млрд грн. План по НДС за товары, произведенные в Украине, не выполнен на 32%, или на 7 млрд грн. Поступления от акцизного налога на украинские товары меньше плана на 35%, или на 6 млрд грн.

В марте хуже всего обстояло дело с поступлениями в специальный фонд – план был выполнен всего на 62,2%. Вместо 13,45 млрд грн в марте в специальный фонд удалось собрать лишь 8,36 млрд. Однако пока это отставание не критическое: по итогам первого квартала план сборов в специальный фонд перевыполняется на 18,5%. Это, пожалуй, один из лучших показателей по всем статьям, которые публикует Госказначейство.

В то же время в марте прошлого года план по спецфонду оказался перевыполненным на 18,9%, а в позапрошлом – на 33,7%.

Кроме того, в Счетной палате подсчитали, что на 10,7% (на 13 млрд грн) не выполнен план по государственным займам, за счет которых финансируется общий фонд госбюджета. Поступления от малой приватизации вообще составили 3% от запланированного. Вместо запланированных 6 млрд грн на аукционах удалось заработать только 184 млн грн.

Местные бюджеты по итогам первого квартала выполнены на 96,5% (без учета собственных поступлений и межбюджетных трансфертов). Для сравнения: в 2018 году выполнение плана первого квартала составило 100%, в 2017-м – 113,15.

В целом дефицит Госбюджета сейчас составляет 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе 90 млрд грн. То есть уже наметилась тенденция к «перевыполнению» показателя дефицита, против чего серьезно предостерегали Украину в Международном валютном фонде.

Валерий Пацкан, комментируя выполнение госбюджета-2019, отметил, что в нынешнем году бюджет выполняется в условиях замедления роста экономики. Реальный ВВП Украины, по данным Госказначейства, за январь и февраль 2019 года вырос только на 1,6%, за первых два месяца на 2,5% сократилось промышленное производство, замедлился прирост импорта и т.д.

Эти и другие факторы негативно отразились на доходах в бюджет. В частности, из-за сокращения производства не удалось выполнить план по НДС на украинские товары и по акцизному налогу (в январе-феврале, например, производство сигарет сократилось на 33,8%). Из-за замедления темпов роста импорта пострадал показатель НДС на импортные товары и т.д.

В то же время глава Счетной палаты акцентирует, что такая ситуация сложилась из-за неправильного планирования бюджета.

«Состояние выполнения доходов в январе-марте свидетельствует о недостатках их планирования… О значительных рисках недополучения этих средств Счетная палата предупреждала еще по результатам экспертизы проекта государственного бюджета. Это свидетельствует о существенных рисках вынужденного, как и в прошлом году, замещения недопоступлений от приватизации госимущества и внешних заимствований внутренними», – сказал он.

Экономический эксперт, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко считает, что мировой тренд на замедление экономического роста, о котором предупреждал МВФ и другие международные финансовые организации, не мог сказаться на украинском бюджете в столь короткое время. Так что причины экономического спада следует искать внутри страны.

«Эти риски еще не материализовались нигде. Сейчас идет только пересмотр прогнозов по росту по некоторым мировым экономикам. Украина почувствует это на себе обязательно, но только после того, как начнется снижение цен на сырьевую группу товаров. А сейчас цены на сырьевую группу товаров, с которыми выходит на мировые рынки Украина – металл, химия и зерно – не снижены», – говорит эксперт.

В то же время он считает, что недовыполнение доходной части бюджета было вполне ожидаемым.

«Бизнес в период пика политического цикла проявляет крайне низкую активность, да и объективно эффективность его снижается. Поэтому получилось, что доходная часть уменьшилась, а расходная увеличилась. Насколько я понимаю, в последнее время Кабмин решился увеличить бюджетные расходы. В такой ситуации очевидно, что дефицит бюджета будет больше, чем это ожидалось изначально. И это плохо, потому что входит в зону риска наше сотрудничество с МВФ. И это также означает, что финансовая стабильность страны находится в зоне высокого риска. Украина должна пытаться остаться в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Эту задачу сейчас декларируют многие украинские политики. А во время визита в Украину технической миссии МВФ перед первым туром выборов ее представители особенно подчеркивали важность выполнения основных бюджетных показателей. И самое основное, что оговорено в этой программе, – это дефицит госбюджета, который по итогам года не должен превышать 2,5% ВВП», – говорит Олег Устенко.

Что касается перспектив, экономист полагает, что «рисков очень много».

«Ситуация сейчас не оптимистическая. Многое будет зависеть от того, насколько будет расшатываться политическая ситуация в стране. Если произойдет смена власти – насколько цивилизованно это произойдет. Насколько радикализируется украинское общество. Если оно будет продолжать радикализироваться, то делать правильные шаги с точки зрения фискальной политики будет все сложнее и сложнее. Также многое зависит от того, сможет ли продолжиться сотрудничество с МВФ», – предупреждает Олег Устенко.