На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями (Фото). Новости

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На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями (Фото)

12.04.19 21:44dnews.dn.uaНовости

Фото: Государственная экологическая инспекция в Луганской области

Инспекторы в ходе проверки на территории Попаснянского района (Луганская обл.) вблизи с. Камышеваха, в лесном массиве выявили факт незаконной охоты неустановленными лицами с помощью запрещенных орудий, а именно капканами с приманкой – живыми голубями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Государственная экологическая инспекция в Луганской области.

По результатам проверки капканы изъяты, птицы выпущены на свободу.

В экологической инспекции напоминают гражданам, что за нарушение правил охоты предусмотрена ответственность.

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