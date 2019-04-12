Бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел. Новости

Сегодня, 12 апреля, бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

«Компания получила сегодня подтверждение режима тишины и должна отремонтировать напорный трубопровод Южнодонбасского водопровода, который накануне был поврежден в результате боевых действий. Но несмотря на договоренности, только ремонтники приступили к работе, начался обстрел», – написал он.

Губернатор Донетчины подчеркнул недопустимость таких действий и обратился к представителям наблюдательной миссии ОБСЕ дать им надлежащую оценку.

«Агрессивные действия пророссийских боевиков в настоящее время ставят под угрозу обеспечение нормального водоснабжения Покровского, Селидовского, Добропольского районов, а также повлекут ограничение подачи воды из канала для Мариуполя. Пока не устранят повреждения, не будут работать Карловская и Великоанадольская фильтровальные станции. Вода людям в указанных районах и населенных пунктах будет подаваться по графику, определенный "запас прочности" у нас есть – резервуары заполнены», – заявил Куць.

Он также обратился к представителям наблюдательной миссии ОБСЕ и международных организаций, работающих в Донецкой области, с требованием усилить давление на «власти Л-ДНР», чтобы заставить их не пренебрегать гуманитарными потребностями населения региона. «Делать гражданское население заложниками для достижения своих преступных прихотей недопустимо даже для оккупантов», – резюмировал Куць.