В НАТО давно существуют финансовые проблемы, – эксперт. Новости

В НАТО финансовые проблемы существуют давно, но страны-участницы не торопятся увеличивать свои взносы в организацию. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«Финансовый вопрос там сейчас на одном из первых мест стоит. Под давлением США предпринимаются какие-то усилия, чтобы облегчить это военное бремя, финансовое бремя содержания самого Альянса, но с этими вопросами НАТО встречается уже давно. Практически в каждой миротворческой операции возникает вопрос нехватки ресурсов, в том числе военно-технических», – сказал он.

По его мнению, в этом плане требования президента США Дональда Трампа об увеличении военных бюджетов к странам-членам НАТО справедливо.

«Если взять все вложения и инвестиции в безопасность, то основное бремя лежит на США, и они не хотят нести его в одиночку. Но взять и почти одновременно повысить все военные бюджеты не в состоянии ни одна благоразумная страна, потому что куча других вопросов – социальные, а в Европе еще и беженцы, и экономический кризис. Одномоментно принять такое решение – это все равно, что выстрелить себе в ногу», – отмечает Сунгуровский.

«За каждым правительством стоят избиратели, и, в конце концов, это отражается на них. Они это все чувствуют, а потом они принимают решение, быть этому правительству, партии во главе страны или не быть», – пояснил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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