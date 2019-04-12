При пересечении линии разграничения умер пожилой мужчина. Новости

При пересечении линии разграничения на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области умер пожилой мужчина. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК сообщает, что 11 апреля 2019 года, вследствие отсутствия мер надлежащего пропускного режима на неподконтрольной правительству Украины территории, при пересечении линии разграничения, в 30 метрах от блокпоста первого рубежа в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Новотроицкое", потерял сознание мужчина пожилого возраста», – рассказали в пресс-центре.

«В 15:35 старший наряда блокпоста первого рубежа украинской стороны, получив информацию об ухудшении состояния здоровья гражданина Украины 1936 года рождения, срочно вызвал автомобиль "скорой помощи". Около 16:00 "скорая помощь" прибыла к месту нахождения пострадавшего. К сожалению, в 16:05 медиками была констатирована смерть, причиной которой стал инфаркт. Родственники умершего сообщили, что тело заберут для захоронения на временно оккупированной территории (умерший линию разграничения не пересекал)», – добавили в штабе.

В СЦКК подчеркнули, что данный случай произошел в результате создания длинных очередей представителями незаконных вооруженных формирований для мирных жителей во время пересечения линии разграничения.

Как сообщалось ранее, при пересечении линии разграничения проход украинского КПВВ «Новотроицкое» занимает 10-20 минут, а контрольно-пропускного пункта «ДНР» в Еленовке – 3 часа. Причем, на КПП «ДНР» приходится проходить досмотр трех «структур», больше всего времени занимают проверки представителями «министерства госбезопасности» («МГБ»).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности». При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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