Ремонт спортзала в прифронтовой Красногоровке завершится до конца апреля (Фото). Новости

В прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.) продолжается восстановление спорткомплекса «Юбилейный», поврежденного в результате боевых действий. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В зале, где постоянно тренируются дети, было повреждено остекление, а оконные проемы закрывали щиты и брезент. С предложением помочь жителям Красногоровки выступили футболисты «Шахтера», выделив на ремонт объекта более 2 млн грн.

Работы стартовали 14 февраля и продолжаются порядка двух месяцев. За этот период демонтированы поврежденные конструкции, взамен которых установлены новые оконные рамы и стеклопакеты из поликарбоната. Заканчивается процесс наружного остекления и проводятся отделочные работы внутри комплекса. В ближайшее время ремонтная бригада произведет покраску паркета.

«Благоустройство фасада завершено, в скором времени на колоннах появятся маты безопасности, будут проведены косметические работы. Жители города с нетерпением ждут открытия зала после ремонта, и уже очень скоро комплекс начнет полноценно функционировать. Огромное спасибо за выделенные средства и помощь футбольному клубу "Шахтер" и игрокам, а также непосредственно подрядчикам и строителям», – рассказал волонтер Андрей Шапочка.

Ожидается, что все работы в спорткомплексе Красногоровки будут завершены в течение двух недель.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

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