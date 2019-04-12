В Украине зарегистрировано более 7,5 тыс. нарушений избирательного процесса. Новости

В Украине с 1 января 2019 года зарегистрировано более 7,5 тыс. нарушений избирательного процесса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян.
«Нами уже зарегистрировано более 7,5 тыс. случаев с нарушением избирательного процесса, из них предъявлено более 100 подозрений. Эти дела направлены в суд», – сказал он.
«Профилактика – это самое главное. Возможно, в этом есть заслуга именно полиции, в том, что она заранее работает для профилактики, поэтому первый тур избирательного процесса прошел удовлетворительно», – отметил Троян.
Ранее сообщалось, что в ходе второго тура выборов президента Украины правоохранители сделают акцент на «аномальные участки» – те, на которых итоги голосования за кандидата существенно отличаются от среднестатистической пропорции в границах избирательного округа или области.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.
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