Порошенко сообщил, когда продолжатся переговоры в «Нормандском формате». Новости

Переговоры в «Нормандском формате» продолжатся после президентских выборов в Украине. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе совместного с брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил президент Украины Петром Порошенко.

«Сразу же после президентских выборов, я буду готов при поддержке и госпожи канцлера, и господина президента Макрона инициировать саммит в "Нормандском формате" для того, чтобы не терять ни одного дня и обсудить на саммите "Нормандского формата" и освобождение заложников, и освобождение украинских военнопленных», – сказал он.

«И обговорить форматы миссии миротворцев, "голубых касок" ООН, и имплементацию Минских договоренностей, включая и сферу безопасности, и с политический формат», – добавил Порошенко.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, «Нормандский формат» переговоров по Донбассу «себя оправдал». «Что касается комбинации с Трехсторонней контактной группой, я считаю, что нам нужно дальше работать в этом формате. Это не формат, который исключает другие. Мы всегда консультировали с другими представителями Евросоюза относительно Нормандского формата. Мы тесно сотрудничали с США. Но этот формат себя оправдал в этих чрезвычайно непростых условиях», – считает Меркель.

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