В Мариуполе задержали рыбных браконьеров (Фото). Новости

В Мариуполе разоблачили 2 рыбаков, которые незаконным выловом рыбы нанесли ущерб рыбному хозяйству Украины почти в 78 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

По данным ведомства, мужчины выловили из реки Кальмиус 99 пеленгасов, 3 судака, 10 бычков, одного окуня и 101 тарань. «Во время отработки территории реки Кальчик участковые офицеры Центрального отдела полиции вместе с рыбоохранными патрульными обнаружили 2 мужчин, которые занимались незаконной рыбалкой. Ими оказались местные жители 1978 и 1970 годов рождения», – говорится в сообщении.

«Несмотря на нерестовые запреты браконьеры рыбачили с помощью сетей "паук". Весь незаконный улов был изъят инспекторами государственной рыбоохраны», – сообщили в полиции.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.1 ст.249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с конфискацией орудий и средств промысла.