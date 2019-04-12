В Краматорске «работники горгаза» украли у пенсионеров более 35 тыс. грн. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) правоохранители задержали подозреваемых, которые обворовывали пенсионерок под предлогом проверки газа. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Злоумышленницы представлялись работниками коммунального предприятия и под видом осуществления проверки счетчиков обворовывали пожилых людей. Сумма ущерба составила более 35 тыс. грн.

«Первое сообщение о совершении кражи поступило в Краматорский отдел полиции 8 февраля 2019 года. Как объяснила 85-летняя заявительница, в тот день к ней домой пришли две женщины и сообщили, что им необходимо проверить систему отопления в доме. Пока старушка с одной "гостьей" проверяли трубы, вторая, как оказалось, в это время искала ценные вещи. Украсть успела 32 тыс. грн. Потерпевшая хорошо запомнила приметы псевдосотрудниц газовой службы и сообщила их полицейским», – рассказали в пресс-службе.

Информация о следующем преступлении по аналогичной схеме поступило в полицию 9 апреля.

«Жертвой воровки стала 96-летняя старушка. Потерпевшая рассказала, что к ней пришла молодая женщина, которая представилась сотрудницей "Горгаза". А дальше – все было по плану. Однако на этот раз злоумышленница "работал" сама и похитила более 3 тыс. грн», – сообщили в полиции.

Полицейские понимали, что преступления были совершены одними и теми же людьми. Розыском и установлением злоумышленниц занимались сотрудники отдела криминальной полиции Краматорска. Один из оперуполномоченных заметил на улице женщину, по приметам похожего на одну из фигуранток и задержал ее.

Сейчас по обоим фактам краж проводится досудебное расследование по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Вторая подозреваемая также установлена. Сейчас женщины дают показания.