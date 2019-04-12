Эксперт рассказал, как Украине привлечь больше помощи от ООН. Новости

Украине нужно еще много работать над привлечением международной гуманитарной помощи, в частности от ООН. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал глава представительства программы глобального сотрудничества в Восточной Европе и Азии Юрий Донский.

По его словам, для этого необходимо разделение целевых программ. «Помощь гражданскому населению и пострадавшим от конфликта должна базироваться на оценке потребностей. Нужно активно приглашать Европейский Союз, ОБСЕ и другие организации для предпроектной оценки ситуации и предпроектных расчетов необходимых технических ресурсов и средств для той или иной программы», – сказал он.

«Должны быть изменения законодательства в пользу защиты инвесторов, которые будут финансировать эти проекты, или доноров, которые будут вкладывать в это деньги. Доноры могут обеспечить любой размер технической помощи, если будут соблюдены два условия. Первое – получателем помощи не должна быть военная структура, потому что донорам запрещено финансировать военные структуры. Второе – это полная прозрачность по расходованию средств», – пояснил Донский.

Эксперт также убежден, что в отношении международной помощи и международных программ технической поддержки для Украины, в частности, в вопросе разминирования ООН помогает недостаточно.

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