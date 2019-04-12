5 лет с начала АТО: Эксперт назвал главные победы и поражения. Новости

За 5 лет основным достижением Антитеррористической операции на Донбассе (сейчас – операция Объединенных сил) стало то, что в военном смысле Украина начала адекватно реагировать на российскую военную гибридную агрессию. А вот в информационном плане и на уровне дипломатии Украина пока проигрывает. Такое мнение «Донецким новостям» высказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Среди достижений: были выстроены воинские подразделения оперативного звена, системы управления и связи. Модернизируются и разрабатываются новые оружие и боевая техника, средства связи. Все это поставляется в действующие войска. Проводятся ротации, улучшается боеподготовка. Выросла плеяда старших и высших офицеров, которые командовали воинскими подразделениями, ведущими боевые действия. Их подъем по карьерной лестнице закладывает основу новой военной элиты», – отмечает Стариков.

Значительных успехов достигла Украина и в противодействии кибервойне. «Мы выстроили с помощью наших западных партнеров систему программной защиты. Практически все нападения российских хакеров на сайты сектора обороны и безопасности быстро локализируются», – считает эксперт.

По его мнению, в экономической войне также есть определенный прорыв: идет разрыв связей с Россией, переориентация на ЕС. «Пока мы живем в состоянии российской агрессии, Украине следует полностью разорвать экономические отношения с РФ. Их можно будет перезагрузить позже, когда геополитическая ситуация изменится. Но сейчас – нужно рвать», – уверен Стариков.

А вот в информационной войне Украина пока проигрывает. «Были созданы определенные силы в составе ВСУ (подразделения, которые противодействую информационной войне), появилось целое Министерство информационной политики. Но нас на этом фронте бьют. Мы не сумели перенести боевые действия в информационное пространство России. Украинские эксперты в российских проектах высказывают выгодные Кремлю тезисы, играют на руку врагу. Считаю неправильным отказ многих профессионалов ездить на эти шоу. Очень важно, чтобы на росТВ появлялись украинские эксперты, имеющие спецподоготовку, высокий уровень интеллекта и профессиональной подготовки, эмоционально устойчивые. И, понятно, патриоты. Но патриоты, которые способны донести свою мысль до врага, вложить семена в головы россиян. Такие семена, которые дадут нужные нам всходы. Мы должны входить в их театр военных действий – и побеждать нам. Пока этого нет», – констатирует Стариков.

А вот Россия, по словам эксперта, перенесла боевые действия в украинскую информационную сферу. «В качестве ярчайшего примера – предвыборная кампания, где российский фактор активно используется кандидатами, во многом на пользу самой стране-агрессору. К большому сожалению, свою энергию и профессиональные кадры мы развернули не во вне, а внутрь. И сейчас это активно используется одним из кандидатов в президенты», – считает он.

Стариков добавил, что в дипломатической войне Украина также проигрывает. «Во многом потому, что кадровые назначения сделаны по принципу верности президенту, а не по принципу профессионализма», – высказал свое мнение эксперт.

Напомним, 7 апреля 2014 года и. о. президента Украины Александр Турчинов в связи с захватами административных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия». 14 апреля на сайте президента Украины был опуьликован текст указа № 405/2014 о начале Антитеррористической операции на востоке Украины: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины"». Указ вступил в силу со дня опубликования.

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