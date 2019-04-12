Временное изменение места голосования: 5 типичных ошибок. Новости

Украинцы, когда идут подавать документы на временное изменение места голосования в отделы ведения Госреестра избирателей, чаще всего делают 5 типичных ошибок, что мешает успешно пройти процедуру с первого раза. Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

В числе распространенных ошибок:

попытка изменить место голосования не по месту работы или проживания. Например, если человек работает в Печерском районе столицы и в справке указан адрес именно из этого района, то и идти нужно в отдел Госреестра именно этого района. Так же, как и выбирать участок для голосования в этом районе;

заполнение заявления непосредственно перед кабинетом. Его экземпляр можно легко найти в интернете и предварительно заполнить самостоятельно. Это существенно сократит время подачи. Когда кто-то только садится писать заявление, уже можно подавать документы;

написание «в шапке» заявления места фактического проживания, а не официального места регистрации;

лихорадочные поиски в сети номеров избирательных участков, на которых человек должен проголосовать. Сотрудники Госреестра не знают на память все возможные номера участков. Номер участка можно найти на сайте заранее;

плохое настроение и ссоры. Следуйте очередности в отделах Госреестра, помогайте ближним и улыбайтесь.

Напомним, чтобы иметь возможность проголосовать во втором туре президентских выборов (21 апреля) переселенцы из Донбасса и Крыма должны повторно прийти в отдел Государственного реестра избирателей и изменить место голосования.

Постановление ЦИК от 5 сентября 2018 года немного облегчило процесс голосования для переселенцев. Избиратели, чей изначальный избирательный адрес находится на неподконтрольных Украине территориях (как проверить), не должны прилагать никаких документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования – нужен только паспорт, в котором отражена прописка на неподконтрольной территории. Даже справка переселенца не нужна.

Берете паспорт (предварительно на всякий случай запаситесь его ксерокопией, иногда требуют) – и идете в любой удобный вам отдел Государственного реестра избирателей (адреса и контакты на сайте Госреестра). Здесь вы пишите заявление и получаете удостоверение о смене места голосования (некоторые отделения такой документ не дают, просто заносят в электронную базу избирателей).

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