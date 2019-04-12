Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе и в Крыму с преемницей Меркель. Новости

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в Германию встретился с председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что собеседники «обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе ситуацию в оккупированных Россией Донбассе и Крыму».

«Было отмечено динамическое развитие политического диалога между Украиной и ФРГ. А. Крамп-Карренбауэр дала высокую оценку прозрачности проведения первого тура президентских выборов в Украине и их соответствия высоким демократическим стандартам», – сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что «отдельное внимание было уделено вопросу немедленного и безусловного освобождения украинских моряков и политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией».

Также Петр Порошенко поблагодарил Германию за помощь во внедрении реформ в Украине.