На Луганщине заканчивают ремонт дороги между Рубежным и Северодонецком. Новости

На Луганщине завершается ремонт дороги между Рубежным и Северодонецком. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«На дороге государственного значения Р-66 "КПП Демино-Александровка – Сватово – Лисичанск – Луганск" на участке км 155 + 300 – км 158 + 800 (от Рубежного в Северодонецк) заканчивается текущий средний ремонт. Введение дороги в эксплуатацию – начало мая текущего года. Сейчас идет ремонт автодороги возле села Воеводское», – говорится в сообщении.

В Луганской обгосадминистрации отметили, что работы по укладке нижнего выравнивающего слоя были начаты весной 2018 года, а сейчас дорожники укладывают верхний слой покрытия.

«При благоприятных погодных условиях ежедневно работой охвачены 300-600 погонных метров автодороги. Следует отметить, что дорога не перекрыта, движение транспорта происходит по левой стороне, или по правой: специалисты работают в шахматном порядке», – проинформировали в Луганской ОГА.

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