В Славянском районе внесены изменения в организацию дорожного движения из-за ремонта моста. Новости

Из-за ремонта моста через реку Северский Донец внесены изменения в организацию дорожного движения в Славянском районе. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«На период ремонта моста внесены изменения в организацию дорожного движения! Работы выполняются с перекрытием половины ширины проезжей части! Осуществляется реверсивное регулирование», – говорится в сообщении.

Участок дороги обустроен временными светофорами с автономным питанием, дорожными знаками, конусами и вехами.

Мост протяженностью 233 м является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения.