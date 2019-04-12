В Киеве изъяли арсенал оружия из зоны ООС (Фото). Новости

В Киеве правоохранители задержали мужчину с оружием и боеприпасами из зоны проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По месту жительства мужчины правоохранители провели санкционированный обыск и изъяли винтовки «Мосина», противотанковую гранату РПГ-22 «Нетто», три корпуса гранаты Ф-1 с запалами и 2 786 патронов.

Сообщается, что сотрудники уголовного розыска Шевченковского управления полиции столицы в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на перекрытие канала поступления огнестрельного оружия и взрывчатки из зоны проведения ОСС в город Киев, задержали мужчину с арсеналом оружия.

«По месту жительства следователи провели санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ-22 "Нетто", три корпуса гранаты Ф-1 с запалами УЗРГМ, винтовки "Мосина" – пехотную и кавалерийскую, часть обреза ружья, патроны калибра 5.45 – 2 786 штук, а также вещества, похожие на наркотическое средство каннабис и психотропное вещество метамфетамин. Изъятые предметы направил на проведение экспертного исследования», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Киева

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 30-летний киевлянин, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

В пресс-службе также добавили, что следственным отделом Шевченковского управления полиции расследуются уголовные производства по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.