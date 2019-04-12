В Украине реализовывать жилищные программы мешают законы, – эксперт. Новости

В Украине есть достаточно денежных средств международных доноров, на которые можно реализовывать жилищные программы для уязвимых слоев населения, в частности – для переселенцев, но есть проблемы с законодательством. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал автор идеи Общественной инициативы «Громады будущего» («Громади майбутнього») Алексей Сатов.
«В 2016 году Украина получила от европейских доноров 4 транша для проведения секторальных реформ. Сегодня эти деньги неподвижны, заявок на них нет», – сказал он.
По его словам, проблему с использованием донорских средств признают и в Министерстве регионального развития и ЖКХ Украины. «У государства нет возможности создавать рабочие места и нет возможности финансировать коммерческую часть. С чем столкнулись мы: мы разработали проект заявки, прошли кулуарное обсуждение ее и получили 100% готовность. Но по закону эту заявку должен подать распорядитель второго уровня. В данном случае – это районный совет», – рассказывает Сатов.
Общественник сообщил, что при обращении в районный совет нашлась еще одна проблема. «Районный совет по закону не может подписать заявку только потому, что у нас частный земельный участок. По закону они могут быть заказчиком, если этот земельный участок является или коммунальной собственностью, или собственностью громады», – продолжил он.
Эксперт отметил, что это не все проблемы, с которым они столкнулись в ходе попытки реализации жилищного проекта. «Если бы мы и это решили, следующий вопрос. Если бы районный совет подписал заявку, и мы бы получили финансирование, следующий вопрос – как это финансирование поступит в "Громады будущего". По закону юридическое лицо, которое имеет лицензию, может быть участником или тендера, или конкурсной процедуры. У нас люди строят сами себе, у нас нет юридического лица, как генерального подрядчика. Создавать эфемерные юридические структуры, а потом думать, как оттуда направлять финансирование, точно не наш путь», – говорит общественник.
«Мы сегодня требуем или просим, я не знаю, как обращаться к центральной власти, создать прецедент. В Украине нужно убрать чиновника среднего звена, чтобы он не брал на себя ответственность, а брали те, кто хоть что-то предлагает и, кто хочет что-то сделать. Государство должно дать эту возможность», – убежден Сатов.
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