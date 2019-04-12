В Славянске водитель сбил патрульного и скрылся с места ДТП. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) в четверг, 11 апреля, водитель сбил патрульного и скрылся с места ДТП. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По данным ведомства, при составлении административного протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения водитель отказался выходить из машины, внезапно тронулся с места, совершил наезд на патрульного и не останавливаясь, скрылся.

«Во время патрулирования инспекторы полиции остановили автомобиль "Хюндай", водитель которого нарушил ПДД. Во время общения выяснилось, что 34-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. По требованию патрульных выйти из автомобиля мужчина неадекватно отреагировал – он внезапно тронулся с места, выполнив маневр, во время которого совершил наезд на полицейского», – говорится в сообщении.

Полицейские догнали и задержали водителя. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 5 лет заключения.

Также устанавливается степень тяжести полученных полицейским телесных повреждений.

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