Ситуация в пунктах пропуска днем 12 апреля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 апреля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«38605»: «10:01. По состоянию на 09:25 на блокпосту 180 автомобилей, 34 автобуса, до 250 человек пешей очереди. Горловка»;

«susy64»: «13:19. Горловка – Бахмут. Пеших полная сетка. Машин – битком перед таможней. Перед полицией около 20. Бахмут – Горловка – аналогично»;

Helena: «13:21. Горловка в Украину: пешая не битком, чуть больше половины сетки. Прошли за полтора часа. На "нуле": сразу в автобус. Перевозчики – безработные, за людьми гоняются»;

«susy64»: «13:22. Бахмут – Горловка огромная пешая».

КПВВ «Марьинка»:

Коля: «11:16. "Каргилл" в сторону Украины льготная 40 авто»;

«Администратор»: «11:17. Вчера, не проехали ночевали, были 41-е на въезд, проехали "Каргилл" в 10:30. Хвост на 10:30 на "Каргилле" в Украину: основная далеко на мосту, льгота – до спуска с моста»;

Натали: «11:53. В Марьинке на основном в Курахово льготы +-30 машин, основной в два раза больше, "Каргилл" запускают в две полосы»;

Сергей: «13:01. "Каргилл". Основная в сторону Украины на мосту. Движение хорошее, в принципе. На "нуле" украинском машин 70»;

«Администратор»: «13:12. "Каргилл". Очередь обычная машин 120-130 чуть на мосту, льготы машин 30-35, движение нормальное».

КПВВ «Новотроицкое»:

«vikadn»: «10:56. Льготная в Еленовке до поворота где надпись "деревенский туалет". Машин 35-40, это только те, которые мне видно и я смогла посчитать»;

Margaritka: «11:32. Новотроицк в Украину на "нуле" и основном сразу транзитом»;

«WСry»: «13:09. Еленовка в Донецк до сигаретного киоска»;

«WCry»: «13:26. Из Донецка в Еленовке. Основная машин 80, льгота машин до 10».

КПВВ «Гнутово»:

evgen: «11:22. Перед Октябрем 70 машин, движется потихоньку»;

evgen: «11:47. Стою с 9:30 впереди еще машин 20. Октябрь»;

Stanislav: «12:09. Пищевик из Мариуполя до поворота, машин 20. Все в одну линию»;

Stanislav: «12:23. Пищевик из Мариуполя. Запустили всех на проверку, очереди нет»;

Stanislav: «13:01. Пищевик в Мариуполь 10 авто, пеших нет»;

«Volcano»: «13:39. Октябрь: из Мариуполя никого, в Мариуполь до камышей».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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