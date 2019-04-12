В «ЛНР» заявили о новшествах в «регистрации брака». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «депутаты народного совета ЛНР» сегодня, 12 апреля, приняли «закон», вносящий изменения в «процедуру бракосочетания». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «ЛНР», теперь люди смогут «самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака».

«В настоящее время… регистрация брака производится по истечению месяца со дня подачи соответствующего заявления. Такой подход приводит к невозможности гибкого регулирования загруженности органов РАГС, а также к невозможности для граждан, вступающих в брак, удобным для них образом выбрать дату и время государственной регистрации брака», – утверждают в «республике».

Там добавляют, что «действующими нормами создается коррупционная составляющая при государственной регистрации брака вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты, но не имеющих возможности подать заявление о вступлении в брак в соответствующую дату».

«Принятым законом гражданам предоставляется возможность самостоятельно выбирать дату и время государственной регистрации брака, но не ранее месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления о вступлении в брак», – уверяют в «ЛНР».

Ранее в «ДНР» заявляли, что с начала прошлого года по 13 декабря 2018 года «территориальными отделами ЗАГС» было составлено 4 315 записей актов о браке.

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