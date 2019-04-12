Правоохранители Объединенных сил задержали очередную партию контрабандных сигарет (Фото). Новости

Правоохранители Объединенных сил задержали очередную партию контрабандных сигарет из временно неподконтрольной украинским властям территории. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Как рассказали в штабе, в течение апреля 2019 года, под процессуальным руководством военной прокуратуры Мариупольского гарнизона Объединенных сил, следователями Главного управления Нацполиции в Донецкой области совместно с оперативными сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий разоблачена и задокументирована преступная схема противоправного перемещения через позиции военнослужащих одной из бригад Объединенных сил со временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области на подконтрольную территорию Украины табачных изделий. Подакцизные товары, изготовленные на неподконтрольной территории, переправлялись через населенный пункт Гранитное Волновахского района.

Установлен и противоправный механизм переправки через реку Кальмиус в село Гранитное партии контрафактной продукции в количестве более 100 ящиков ориентировочной стоимостью свыше 1 млн грн. 12 апреля задокументирован факт отправки подакцизных товаров (24 ящика сигарет) из города Волноваха в город Львов с целью дальнейшего сбыта, в том числе в страны ЕС через службу доставки.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия с целью установления всех причастных лиц, имеющих отношение к вышеуказанной преступной схеме. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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