В Донецкой области одна фильтровальная станция остановлена, вторая – переведена на резервный источник воды. Новости

Сегодня, 12 апреля, в 13:00 была остановлена Великоанадольская фильтровальная станция, снабжающая водой Угледар, Волноваху и Докучаевск, а также прекращена подача воды в Мариуполь по Южнодонбасскому водопроводу. Об этом сообщил директор Покровского РПУ компании «Вода Донбасса» Игорь Юдин.

Карловская фильтровальная станция, снабжающая водой покровскую, селидовскую и добропольскую группы городов, частично переведена на воду из резервного Карловского водохранилища.

Напомним, сегодня, 12 апреля, бригада компании «Вода Донбасса» попала под обстрел во время выполнения ремонтных работ в районе насосной станции первого подъема вблизи Васильевки (Донецкая обл.).

Источник ТК «Орбита»