В мире началась технологическая гонка вооружений, – эксперт. Новости

В мире из-за наращивания военного бюджета США началась гонка вооружений. Об этом рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

«По поводу гонки вооружений – это к США, а не к НАТО, которые тянут это НАТО. За счет того, что США увеличивают свой военный бюджет, и ощутили свои промахи и в военно-технической политике, такая гонка уже началась, но не такая гонка, как была во время Холодной войны, а в смысле выхода на новые позиции в плане технологий», – сказал он.

«Это не наращивание объемов этого вооружения, а прорывы в каких-то новых областях – космос, гиперзвуковое оружие, волновое оружие, электроника и так далее. в этом плане гонка идет – кто первый сделает прорыв, тот будет на передовых местах», – отмечает Сунгуровский.

Эксперт добавил, что прорыв будет не только в виде военного места в мире, но и в виде места на рынках вооружений: «От этого экономическая выгода тоже, с этим все взаимосвязано».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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