Двое пьяных и ребенок: Известны подробности ДТП в Славянске (Фото). Новости

По факту ДТП, которое произошло в Славянске (Донецкая обл.), открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, задержан водитель, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером 11 апреля совершил наезд на патрульного полицейского.

«На территории г. Славянска остановлен автомобиль марки Hyundai Santa Fe с латвийскими номерами, в котором находились двое мужчин в нетрезвом состоянии и малолетний ребенок. Во время проверки документов водитель умышленно совершил наезд на 22-летнего патрульного, причинив ему ушиб кости и рассечение связок голеностопного сустава и другие телесные повреждения, и пытался скрыться с места происшествия, однако в результате погони был задержан полицейскими. В автомобиле злоумышленник находился вместе с отцом и 2-летним ребенком», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

«Установлено, что в отношении 34-летнего задержанного в Славянском районном суде уже рассматривается уголовное производство по факту причинения легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 125 УК Украины), а меньше месяца назад он был привлечен к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии», – сообщили в прокуратуре.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и об избрании ему меры пресечения.

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