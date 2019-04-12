Украинец на евробляхе с перебитыми номерами хотел уехать в РФ. Новости

Пограничники Луганского отряда обнаружили транспортное средство с несоответствием регистрационных номеров узлов и агрегатов. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает Восточное региональное Управление Госпогранслужбы Украины.

Так, 11 апреля в пункте пропуска «Просяное» на границе с РФ, пограничникам Луганского отряда в поле зрения попал автомобиль на «литовских номерах».

Водитель, гражданин Украины, направлялся в РФ на транспортном средстве марки «Додж» 2001 года выпуска. Во время осуществления пограничного контроля, а именно идентификации транспортного средства, было обнаружено несовпадение номера кузова с номером в регистрационных документах.

Отмечается, что сейчас водитель и автомобиль переданы представителям Нацполиции.