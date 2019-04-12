Прокуратура намерена вернуть сданный в аренду участок под аэропорт в Мариуполе. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) прокуратура требует расторжения договорных отношений с арендатором земли, выделенной для эксплуатации аэропорта. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры в Донецкой области.

В частности, Мариупольской местной прокуратурой № 1 направлено в Хозяйственный суд Донецкой области иск в интересах государства о расторжении договора на право пользования земельным участком общей площадью почти 27 га и стоимостью более 318 млн грн.

Установлено, что в сентябре 2013 года Мариупольским городским советом предоставлено субъекту хозяйствования в долгосрочную аренду земельный участок, расположенный на территории Бердянского сельского совета Первомайского района, для размещения и эксплуатации зданий и сооружений авиационного транспорта, эксплуатации и обслуживания целостного имущественного комплекса коммунального коммерческого предприятия «аэропорт Мариуполь».

В течение более 5 лет арендатор игнорировал внесение платы за землю, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 34 млн грн и пеня почти 21 млн грн.

Сейчас судом решается вопрос о признании должника банкротом, а следовательно, прокуратура считает дальнейшее пребывание земельного участка в аренде до 2038 года без предусмотренной договором эксплуатации зданий и сооружений авиационного транспорта нарушением интересов государства.

Исковое заявление прокуратуры судом принято и назначено к рассмотрению.