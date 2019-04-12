Германия надеется на честные и прозрачные выборы в Украине, – Меркель. Новости

Германия надеется на честные и прозрачные выборы в Украине. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко брифинга в Берлине заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
«Мы ценим то, что произошло в 2013-2014 годах в Украине, когда народ показал свое мужество и то, что он поддерживает демократию, и был готов идти этой непростой дорогой, внедрять демократические изменения, что является сложным процессом», – сказала она.
По ее словам, украинские власти сделали много в реформировании страны, но этот путь надо продолжить. «В глазах ОБСЕ те выборы, которые прошли, являются честными и прозрачными. Это большой шаг на пути реформ. Конечно, была небольшая критика, которую озвучила ОБСЕ, и к ней нужно отнестись серьезно, особенно накануне второго тура, а также в период парламентских выборов, которые запланированы на осень», – заявила Меркель.
«На этом непростом пути трансформации к Евросоюзу мы всегда поддерживали Украину, в частности финансово в реформе децентрализации. Мы хотим и желаем честных и прозрачных президентских выборов во втором туре», – добавила канцлер ФРГ.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.
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