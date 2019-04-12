Фонд Бориса Колесникова запустил шесть новых лифтов в многоэтажках Константиновки. Новости

Фонд Бориса Колесникова совместно с Попечительскими советами крупных городов Донецкой области реализуют социальные проекты, направленные на поддержку местного населения и нуждающихся, сообщает пресс-служба Фонда.

«В рамках одной из благотворительных программ Фонд установил в многоэтажках Константиновки шесть новых лифтов. С сентября 2018 года были приобретены и введены в эксплуатацию новые подъемники в домах по адресам: ул. 6-го Сентября, 67 (1 и 2 подъезды), ул. Громова, 31 (1 и 2 подъезды) и пл. Победы, 3 (1 и 2 подъезды). Работы выполнили специалисты ООО "Донкомплект". На очереди – установка лифтов для жителей третьего подъезда дома на пл. Победы, 3 и двух парадных по бул. Космонавтов, 5», – отмечается в сообщении.

По словам президента Фонда, до конца текущего года благотворители установят еще шесть лифтов в домах константиновцев.

«По нашим подсчетам, в городе не работают 52 лифта, но 40 из них можно отремонтировать. Остальные 12 надо только менять, и мы перед собой эту задачу поставили. Конечно, Фонд не должен вмешиваться в коммунальное хозяйство города, заниматься установками лифтов, но другого решения существующей проблемы я не вижу. Благодарю специалистов за качественную и быструю работу, жильцы уже оценили наши старания, ведь новое – есть новое», – отметил Борис Колесников.

Горожане признаются: запуск лифтов для них – долгожданное и радостное событие.

«Я живу в девятиэтажке по ул. Громова, 31 уже тридцать лет, и лифт в нашем первом подъезде не работает больше десяти лет. Куда мы только не обращались за это время – все бесполезно! Я инвалид, поэтому пешком спуститься с последнего этажа или подняться наверх – для меня практически непреодолимое препятствие. Приходилось неделями не выходить из квартиры. Благо, помогали соседи: приносили сумки с продуктами, покупали лекарства. Благодаря тому, что лифт опять в действии, я могу вернуться к полноценной жизни: выйти на улицу, самостоятельно сделать покупки. Огромное спасибо благотворителям за заботу о людях!», – рассказала Нелли Комольцева, жительница Константиновки.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Специалисты, занимающиеся установкой новых машин, говорят не только об их современном дизайне, но и о высоком уровне безопасности всего оборудования.

«Лифты производства ТОВ "Карат-Лифткомплект" имеют все необходимые сертификаты качества. Главная станция полностью автоматизирована. Если вдруг происходят какие-либо колебания, их моментально фиксируют датчики. Итог – лифт отключится и дверь откроется. Главное: три уровня безопасности. Заявленный срок эксплуатации – 25 лет», – отметил Сергей Пономарев, главный инженер ООО «Донкомплект».

В пресс-службе также отметили, что соответствующие решения Константиновского горсовета о принятии на баланс новых лифтов от Фонда Бориса Колесникова размещены на официальном сайте горсовета (http://konstrada.gov.ua/component/documents/3916:6-91-1758 и http://konstrada.gov.ua/component/documents/3397:6-87-1670).

В марте Фонд Бориса Колесникова при поддержке Попечительского совета открыл в Константиновке Школу поварского искусства. На днях в городе будет открыта автошкола, где сможет заниматься молодежь от 17 до 23 лет. Занятия в Школах, организованных Фондом, – бесплатны.