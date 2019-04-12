Мариуполь попытается попасть в проект GIZ по интегрированному развитию. Новости

Эксперты проекта «Интегрированное развитие города в Украине» от GIZ посетили Мариуполь (Донецкая обл.). Он стал первым городом на Востоке Украины, который посетила делегация. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Проект «Интегрированное развитие города в Украине» реализуется в шести городах Украины. Цель – поддержать города в процессе подготовки к интегрированному развитию с привлечением общественности. Проект также включает обучение и серию тренингов. Сейчас организаторы отбирают еще один город, чтобы расширить список участников проекта.

«Сейчас ищем город в Восточной Украине, который бы подходил, чтобы присоединится к проекту. Первое условие, что город хочет участвовать в проекте», – отметил эксперт оценочной миссии II фазы проекта «Интегрированное развитие городов Украины» Майнольф Шпикерманн.

В свою очередь, делегации рассказали о стратегии развития Мариуполя, ключевых проектах и сотрудничестве с международными партнерами. Так, заместитель городского головы Сергей Орлов отметил, что Мариуполь переходит к развитию постиндустриальной экономики. В нее входит развитие микро и малого бизнеса, сферы услуг, развитие креативной экономики, IT-сферы, внешней и внутренней логистики, а также высших учебных заведений. Кроме того, Мариуполь строит кластерную медицину и развивает направление спорта, культуры и туризма. Город встал на пусть устойчивого зеленого развития и создания новых возможностей для жителей.

Первый заместитель городского головы Михаил Когут рассказал, что с переходом в ОСМД повышается уровень активности жителей. Благодаря программе поддержки за несколько лет в городе создано более 700 ОСМД. По его словам, жители не просто разделили ответственность за жилой фонд города, но и стали инициаторами изменений.

В завершение встречи Майнольф Шпикерманн отметил, что Мариуполь – интересный город для сотрудничества. В свою очередь, представители муниципалитета выразили заинтересованность участия города в проекте «Интегрированное развитие города в Украине». Вопрос участия Мариуполя и других городов Украины будет рассматривать экспертная комиссия.