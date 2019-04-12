Неудовлетворительно: Меркель прокомментировала Минские соглашения. Новости

Германия продолжает поддерживать вопрос территориальной целостности Украины, несмотря на не очень хорошие результаты работы Минских договоренностей. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе совместного с президентом Украины Петром Порошенко брифинга в Берлине заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«До сегодняшнего дня нам не удалось установить стабильный режим прекращения огня, но мы можем сказать, что мы ограничили этот конфликт, немного снизили градус конфликта», – сказала она.

Канцлер Германии отметила, что по мнению президента Франции Эммануэля Макрона, в Минском процессе важна роль России. «Хотя результаты этого Минского процесса не являются полностью удовлетворительными, это единственный путь, которым мы должны продолжать идти. Это единственный вариант, который, как я вижу, может принести нам пользу», – заявила Меркель.

«Были еще одни неприятные события – 24 украинских моряка, которых захватили в плен в Керченском проливе. Я еще раз требую освобождения этих солдат, а также свободного прохождения украинских кораблей через Керченский пролив. В Мариуполь – этот важный город для процветания Украины, в него должен быть доступ», – подчеркнула канцлер ФРГ.

Она также отметила, что Германия надеется на честные и прозрачные выборы в Украине.

Читайте также: