Переквалифицировался: В Донецкой области вора арестовали за торговлю наркотиками. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) неоднократно судимого вора арестовали по подозрению в сбыте психотропных веществ. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В рамках досудебного расследования установлено, что 34-летний житель Краматорска, имеющий за плечами 4 судимости за кражи, и относительно которого в апреле 2018 и в январе 2019 года были переданы в суд обвинительные акты за совершение аналогичных преступлений, решил поправить свое материальное положение за счет реализации наркотических средств.

26 февраля, заведомо зная, что указанные операции являются незаконными, преследуя корыстные мотивы, злоумышленник сбыл покупателю за 100 грн медицинский шприц, содержащий психотропные вещества, оборот которых ограничен, а именно амфетамин и метамфетамин.

По ходатайству прокуратуры, принятым судом, он помещен в следственный изолятор.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.