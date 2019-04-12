В Антикоррупционном суде есть переселенцы из Донбасса. Новости

После полугодового конкурса и за десять дней второго тура президентских выборов Петр Порошенко назначил 38 судей нового антикоррупционного суда. 11 апреля они приняли присягу. Антикоррупционный суд может заработать уже летом этого года, пишет «ВВС.com».

Судей отобрали на специальном конкурсе, который состоялся по беспрецедентной для страны процедуре. 19 марта Высший совет правосудия передал президенту на утверждение победителей конкурса, и глава государства имел 30 дней, чтобы издать указ об их назначении.

По настоянию западных партнеров и Международного валютного фонда решающее слово в отборе должен был дать Общественный совет международных экспертов.

В закон вписали специальную норму, и международные эксперты фактически получили право вето в отношении любого кандидата.

Так и получилось – на финальных стадиях отбора эксперты отсеяли 42-х претендентов, в отношении которых были большие предостережения о добропорядочности, репутации и доходах.

Издание отмечает, что среди назначенных 38 судей антикоррупционного суда трое судей до российской агрессии на Донбассе работали в городах, оказавшихся под контролем незаконных вооруженных формирований (НВФ), и выехали из тех районов.

Это Екатерина Широкая – судья Луганского окружного административного суда. Училась в США – Chicago Loyola University. До назначения судьей работала в милиции и бизнесе. Сейчас ее суд работает в Старобельске Луганской области. Мать работает бухгалтером в этом же суде. Задекларировала квартиру в Луганске и Старобельске. У отца есть дом и квартира под Киевом. Зарплата судьи составила 231 тыс. грн.

Вторым переселенцем из неподконтрольного Донбасса в антикоррупционном суде будет Олег Колиуш. В 2012 году стал судьей районного суда Луганска, а с началом войны перевелся работать в Кременчуг на Полтавщине. Семья имеет несколько квартир в Луганске, Кременчуге и Кропивницком. На жену, которая является судьей в Кировоградской области, записан автомобиль Honda CR-V 2014 года. Его зарплата составляет 257 тыс. грн, а жены – 20 тыс. грн.

Еще один судья – Владимир Воронько. Именно к нему у активистов возникал вопрос о добропорядочности. Судья хозяйственного суда Днепропетровской области Владимир Воронько переехал из Луганска после начала боевых действий. Он работал в прокуратуре Луганщины, стал судьей в 1999 году и был заместителем председателя хозяйственного суда области. Задекларировал квартиру в Харькове на жену, а также землю и гараж в Луганске. Активисты упрекали его в том, что он мог не задекларировать продажу квартир, которые остались в Луганске.