До полуночи без перерыва: В Славянске рассказали, как переселенцы меняют адрес голосования для выборов (Фото). Новости

В отделе ведения Государственного реестра избирателей в Славянске (Донецкая обл.) процесс временной смены адреса голосования для участия во втором туре президентских выборов проходит спокойно. Об этом «Донецким новостям» рассказала начальник отдела Госреестра Виктория Воропаева.

Желающих проголосовать не по месту прописки много, но ажиотажа нет. Возле кабинета отдела Госреестра, расположенного в здании горсовета, в течении дня периодически выстраивается небольшая очередь. «Сложностей в работе на данный момент не возникало. Прием идет спокойно и нормально», – констатировала Виктория Воропаева.

Она пояснила, что в Славянске прием заявлений для смены адреса голосования на второй тур начали 8 апреля. «Центральная избирательная комиссия объявила о старте избирательного периода во второй половине дня 7 апреля. Поэтому прием граждан мы начали с 8 утра 8 апреля. Принимать заявления будем до 15 апреля включительно», – рассказала начальник отдела.

Уточнила Виктория Воропаева и график работы отдела: «Мы принимаем граждан с 8:00 до 17:00 без перерыва. Будем работать и в эти выходные дни. В субботу, 13 апреля, и в воскресенье, 14 апреля, мы будем работать с 8:00 до 17:00 без перерыва. А в понедельник, 15 апреля, тоже будем работать с 8:00, но до 24:00. И также без перерыва».

На данный момент сотрудники отдела Госреестра еще не сводили статистику – сколько избирателей обратились впервые, а сколько уже участвовали в первом туре и пришли повторно. «Мы не идентифицируем. Люди идут каждый день, и их много. Они идут все время. И это люди разной возрастной категории, как пожилого, среднего возраста, так и молодежь», – прокомментировала начальник отдела.

Виктория Воропаева напомнила, что для граждан с пропиской на временно неподконтрольной Украине части Донбасса для смены адреса голосования достаточно предъявить паспорт и его ксерокопию, а уже в отделе человек пишет заявление и получает удостоверение для участия во втором туре президента Украины. Справка переселенца не обязательна. Если речь идет о гражданах с пропиской на подконтрольной территории, то к паспорту и ксерокопии нужно предоставить документ, подтверждающий, что в день голосования, 21 апреля, человек будет находится по адресу отличному от прописки.

Как сообщалось ранее, если на первом туре выборов на процесс смены адреса голосования отводилось 85 дней (с 31 декабря по 25 марта), то на втором – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно). Поэтому в крупных городах (например, Киеве) столпотворения в отделах госреестра были предсказуемыми. Правда, чем дальше от столицы – тем проблем с очередями меньше.

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