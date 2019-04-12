Германия поддерживает «пасхальное» перемирие на Донбассе. Новости

Германия поддерживает «пасхальное» перемирие на Донбассе, которое должно вступить в силу 18 апреля. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе совместного с брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил президент Украины Петром Порошенко.

«Мы выработали настоящее стратегическое партнерство между Киевом и Берлином. Для Украины это были очень непростые времена. Я могу твердо заявить, что роль госпожи канцлера в обеспечении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины сложно переоценить», – сказал он.

«Мы всегда могли рассчитывать на позицию Германии, как на позицию стратегического партнера. Есть четкое понимание того, что без безопасности Украины не существует и не может быть безопасности Европы», – заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что канцлер Германии «держит руку на пульсе событий в Украине». «Очень важным является и тот факт, что Украина успешно сдала экзамен на демократию. 2 344 иностранных наблюдателя – это рекордное количество международных наблюдателей, которые были приглашены для проведения первого тура президентских выборов, оценили эти выборы, как свободные и полностью соответствующие стандартам ОБСЕ», – подчеркнул президент.

«В процессе сегодняшнего обсуждения с канцлером Германии мы поддержали пасхальное прекращение огня, которое должно вступить в силу 18 апреля при условии обеспечения его выполнения со стороны Российской Федерации», – сообщил Порошенко.

Как сообщалось ранее, 10 апреля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия.

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