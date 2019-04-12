От 5 до 10 лет: Жительнице Счастья за участие в «референдуме» грозит суровый приговор. Новости

Прокуратурой Луганской области в суд направлено обвинительное заключение по подозрению жительницы Счастья (Новоайдарский район, Луганская обл.) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Досудебным расследованием установлено, что весной 2014 гражданка Украины, вступив в преступный сговор с другими лицами, в отношении которых осуществляется досудебное расследование и направлены обвинительные акты в суд, провела в помещении городского дворца культуры незаконный "референдум" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики". Выполняя функции "члена избирательной комиссии", женщина разъясняла функции лицам, принимавшим участие в проведении так называемого "референдума", оформляла списки избирателей и проводила поименный письменный опрос местных жителей путем выдачи им "бюллетеней" для голосования», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по завершении «референдума» «члены избирательной комиссии» сверили протоколы, подсчитали «бюллетени» и составили «конечный протокол» голосования по территориальному округу в Счастье.

Во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении уголовного преступления искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников.

Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве о признании виновности направлен в суд.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.