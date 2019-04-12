На Луганщине осуждена женщина-снайпер «ЛНР». Новости

На Луганщине женщина-снайпер незаконных вооруженных формирований заочно приговорена к 7 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, женщина обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования).

«С июня 2014 года по январь 2017 года жительница временно оккупированного г. Перевальска Луганской области активно участвовала в непредусмотренном законом вооруженном формировании и занимала должность командира взвода снайперов разведывательной роты 4-й отдельной механизированной бригады "ЛНР"», – говорится в сообщении.

«Женщина-снайпер осуществляла разведывательную деятельность на передовых позициях расположения ВСУ, Национальной гвардии, вела вооруженную агрессию против Украины – с ее участием проходили провокации, обстрелы украинских позиции с использованием огнестрельного оружия и другого военного вооружения на территории Славяносербского района, г. Алчевска, а также на территории других городов и районов Луганской и Донецкой областей», – проинформировали в прокуратуре.

Отмечается, что поскольку участница НВФ скрывается от органов следствия и суда на неподконтрольной украинским властям территории, в отношении нее проведена процедура специального предварительного расследования и судебного производства.