Санкции надежно привязаны к полному выполнению Россией Минских соглашений, – Порошенко. Новости

Санкции надежно привязаны к полному выполнению Россией ее обязательств по Минским договоренностям. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе совместного с брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил президент Украины Петром Порошенко.

«Благодаря международной поддержке, мы продолжаем сдерживать агрессора. Мы перевязали рану войны, но в то же время очень важно, что мы не дали российским войскам продвинуться далее вглубь территории Украины. Отработанный механизм действует, наложенные санкции работают», – сказал он.

По его словам, европейские санкции в отношении России – это результат агрессивной политики Кремля и механизм привлечения РФ к выполнению Минских соглашений.

«Главная ответственность за события на Донбассе лежит на Российской Федерации – это совместное мнение стран "Большой семерки". Важно, что санкции надежно привязаны к полному выполнению РФ ее обязательств по Минским договоренностям. Они могут быть и усилены, если Россия в очередной раз не выполнит свои обязательства», – заявил Порошенко.

«Санкции очень необходимы. Они дают результат. Сегодня в результате этого уменьшено финансирование боевиков, наемников, которые вместе с российскими войсками принимают участие в оккупации востока Украины», – подчеркнул президент.

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