В Краматорске в результате ДТП пассажир авто получил телесные повреждения. Новости

На проезжей части по улице Магистральная в Краматорске (Донецкая обл.) столкнулись 2 автомобиля. Пассажир одного из них получил телесные повреждения. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

«Следователями Краматорского отдела полиции было установлено, что утром 11 апреля, 32-летний водитель автомобиля марки «ГАЗ 33021» двигаясь по проезжей части по улице Магистральная, во время маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Toyota Avensis». В результате аварии 39-летний пассажир автомобиля «Toyota Avensis» получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).