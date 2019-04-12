Находящимся в РФ жителям неподконтрольного Донбасса облегчат продление разрешения на пребывание там. Новости

В России депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, упрощающий продление временного пребывания для проживающих в Донецкой и Луганской областях граждан Украины: теперь они смогут после года пребывания в РФ продлить этот срок на год без выезда из России, сообщает российское «РИА Новости».

«Законопроектом предлагается определить, что срок временного пребывания лиц, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, составляет один год и может быть продлен на тот же срок по заявлению лица, постоянно проживающего на территории Донецкой или Луганской области Украины», – говорится в пояснительной записке.

Соответствующее заявление необходимо будет подать не позднее чем за пять рабочих дней до окончания срока временного пребывания в Российской Федерации. При этом выезда с территории России не потребуется. «Одновременно с этим лица, постоянно проживающие на территориях Донецкой и Луганской областей Украины, временно пребывающие на территории Российской Федерации на день вступления в силу предлагаемого федерального закона, также будут иметь право подать заявление о продлении срока временного пребывания на один год не позднее чем за два рабочих дня до окончания срока временного пребывания», – отмечается в документе.

По мнению депутатов, принятие законопроекта позволит упростить режим пребывания в Российской Федерации лиц, проживающих в Донецкой и Луганской областях Украины, а также способствует планомерному приобретению ими российского гражданства. «Считаем, что необходимо укреплять братство и единое духовное и культурное начало русского и украинского народов, которые имеют единство происхождения и общность всего исторического развития», – отмечают авторы российского законопроекта.