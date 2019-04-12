В больнице в Константиновке распылили перцовый газ. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) в амбулатории центральной районной больницы сегодня, 12 апреля, во время врачебного приема неизвестные распылили слезоточивый газ.

Как отметила директор Константиновского центра первичной медико-санитарной помощи Татьяна Шишимарева, речь идет о факте хулиганства со стороны одного из пациентов, личность которого сейчас устанавливает полиция.

Мужчина достал баллончик и распылил неизвестный газ. Были предприняты меры для безопасности медицинского персонала и пациентов лечебного учреждения. Пострадавших нет. О происшествии сообщили в полицию. Правоохранители выехали на место и задокументировали факт случившегося. Через полтора часа после того, как был применен газ, медики вернулись на рабочие места и прием возобновился.

«Мы выяснили, что между двумя пациентами произошел конфликт из-за очереди на прием к врачу. В результате один из них достал флакон и распылил перцовый газ в сторону второго человека. Могу сказать однозначно, что это был не специальный газ. Скорее, баллон с веществом раздражительного действия был приобретен в интернет-магазине. Сейчас очень много таких продается в целях самозащиты. И приобрести баллончики с газом может каждый желающий. Местонахождение и личность хулигана наши сотрудники сейчас устанавливают», – рассказал начальник Константиновского отделения полиции Виталий Хиврич.

Источник: «Новостной портал»