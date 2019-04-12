С начала года долг за электроэнергию компании «Вода Донбасса» составил 270 млн грн. Новости

С начала 2019 года компания «Вода Донбасса» накопила долг за электроэнергию на сумму 270 млн грн и совсем не погашает задолженность. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 апреля, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

С вопросом о судьбе коммунального предприятия «Вода Донбасса» к нему обратилась народный депутат Украины Алена Бабак. «"Вода Донбасса" имеет 2,4 млрд грн долгов за электрику. Хочу спросить у членов правительства: видите ли вы необходимость через решение СНБО вывести "Воду Донбасса" в отдельную позицию для формирования тарифов и определения механизма выплаты долгов по электрике?», – поинтересовалась нардеп.

«Претворение в жизнь рынка электрической энергии предусматривало появление таких категорий потребителей, которые не могут оплачивать, поэтому был создан поставщик "последней надежды" в виде "Укринтерэнерго", который 90 дней обеспечивал тех потребителей, которые не имели возможности оплатить», – ответил министр энергетики.

«Было совещание, куда был приглашен и профильный вице-премьер, и министр энергетики, и руководитель" Воды Донбасса". Оказывается, что 90 дней потребления электроэнергии составило 270 млн грн. "Вода Донбасса" собирает каждый месяц 85 млн грн, но за электроэнергию за 3 месяца не оплачено ни одной гривны», – заявил Насалик.

Министр подчеркнул, что в таких условиях объединенная энергосистема существовать не может.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области объекты водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» хотят «национализировать». 3 апреля компания «Вода Донбасса» была отключена от электроснабжения из-за долгов.

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