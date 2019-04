Кремль продемонстрировал на Донбассе презрение к минским соглашениям, – МИД. Новости

Масштабные обстрелы 11 апреля со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе продемонстрировали презрении России к минским соглашениям. Об этом сегодня, 12 апреля, в Twitter заявила спикер министерства иностранных дел Екатерина Зеленко.

«Масштабы и серьезность российских агрессивных действий против Украины продолжают расти. Увеличение обстрелов российскими гибридными силами на Донбассе привели к ранению 8 украинцев и 1 погибшему 11 апреля. Кремлевский режим демонстрирует свое пренебрежение к минским соглашениям», – написала Зеленко.

The scale & seriousness of 🇷🇺 aggressive action against 🇺🇦continue to grow. Increased shellings by 🇷🇺hybrid forces in #Donbas have resulted in 8 🇺🇦 wounded & 1 dead on 11.04. Kremlin regime shows its contempt for #MinskAgreement #StopRussianAggression pic.twitter.com/OJhoijOXXw