В этом году в Украине оформлено более миллиона биометрических загранпаспортов. Новости

Граждане Украины с начала этого года оформили уже более одного миллиона биометрических загранпаспортов. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций и электронных сервисов Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько в комментарии «УНН».

«Заграничных – 1 млн 140 тыс.», – ответил Гунько на вопрос, сколько в этом году было оформлено заграничных биометрических паспортов.

Также он отметил, что, например, накануне, 11 апреля, было оформлено вдвое меньше таких паспортов по сравнению с пиками в дни, когда был значительный ажиотаж на биометрику для выезда за границу из-за «безвиза» с ЕС. «11 апреля, вчера, оформлено менее 14 тысячи загранпаспортов по всей Украине. Для сравнения, в пиковые дни, когда был ажиотаж "безвизовый", оформлялись до 30 тысяч», – отметил представитель ГМС.

«После "безвиза" (июнь 2017 года, – ред.) ажиотаж был очень сильный где-то до ноября, потом он пошел на спад, но очень постепенно, у нас уменьшались те цифры вплоть до июня. И в июне даже был немного скачок, там сезонный спрос – все за границу едут отдыхать, у нас всегда в конце весны – начале лета есть всплеск спроса, а затем уже пошло на спад», – добавил Гунько.

Напомним, что в Украине с 27 апреля, 17:00, по 2 мая, 8:00, все центры «Паспортный сервис» не будут работать на оформление и выдачу биометрических документов (загранпаспорт, ID-карта, вид на временное и постоянное проживание) по техническим причинам.