Предприятия уплатили за недра Луганской области более 121 млн. грн.. Новости

За пользование недрами налогоплательщики Луганской области уплатили более 121 млн. грн. Об этом сообщает Главное управление государственной фискальной службы Украины в Луганской области.

В январе-марте 2019 году в сводный бюджет Украины перечислено 121 миллион 280 тыс. грн. рентной платы за пользование недрами. Это на 27,5 млн. грн. больше показателей за аналогичный период 2018 года.

В ведомстве также отметили, что за это время перечислено 6 млн. 645 тыс. грн. рентной платы за специальное использование воды, 1 млн. 310 тыс. грн. рентной платы за специальное использование лесных ресурсов и 66,8 тыс. грн. рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Как сообщалось ранее, по результатам первого квартала 2019 года государственный бюджет Украины оказался недовыполнен. Причем показатели выполнения бюджета на данный момент самые печальные за последних 3 года,