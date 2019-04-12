Все зависит от Солнца: В селе в Донецкой области установили большую солнечную батарею. Новости

Бесплатную электроэнергию получает село Кучеров Яр (Добропольский район, Донецкая обл.). Здесь за деньги громады установили большую солнечную батарею, которая вырабатывает и аккумулирует электричество. К ней подключили уличное освещение и насосы местной водонапорной башни. Теперь в селе вода есть круглые сутки, передает «Радио Донбасс.Реалии».

Это первое село в регионе, где установили большую солнечную батарею. О ее пользе двух мнений в селе нет. Николай Исаев здесь провел всю жизнь. Прогресс, в отличие от районной дороги, шутит пенсионер, не прошел мимо его села.

«Все очень понятно: это солнечная батарея. От нее экономия на электричестве, а значит и вода дешевле будет. Особенно, когда у нас пенсии, как кот наплакал, а тарифы постоянно растут. Вот это, я понимаю, для нас облегчение сделали», – радуется пенсионер.

Вырабатываемой электроэнергии хватает, чтобы осветить все улицы села. А значит, из местного бюджета на это не будет расходов. Кроме того, за счет этой солнечной электростанции работают насосы на местной водонапорной башне, и в селе постоянно есть вода. И дешевле, чем было раньше, почти в три раза, рассказывает местная жительница Татьяна.

«Не так электроэнергия накручивается, и нам меньше платить придется. Раньше мы за воду много платили, а теперь нормально. Я считаю, что это для села очень хорошее приобретение. Экономия во всем. Платили по 18 гривен за кубометр воды, а теперь по 6,50. Есть разница?» – делится расчетами женщина.

Поначалу новинку селяне встретили с недоверием, но вскоре увидели реальную пользу. Теперь комфортная жизнь людей зависит только от Солнца.

«Все теперь зависит от Солнца. Обычно все новое вызывает сначала страх, Но со временем мы все поняли, что эта установка компактная, и для жителей села она приносит пользу и выгоду», – говорит жительница Кучеров Яра Ирина Ляментовская.

Установили солнечные батареи в ноябре. Зимой, когда Солнце не поднималось высоко, электроэнергию покупали, но первый месяц весны показал, что собственная экологическая электростанция вполне справляется с нагрузкой. Идея установить эти солнечные батареи родилась в соседнем селе Золотой Колодезь, которому сейчас подчиняется Кучеров Яр.

«Мы мониторим полностью все: сколько нам необходимо электроэнергии и зимой и в данный момент. Сейчас солнечная батарея справляется со своими задачами, и мы не берем электричество в облэнерго. Нам хватает своей электроэнергии, чтобы ночью на наших улицах было светло, и чтобы люди в нашем селе всегда были с водой», – рассказывает председатель Золотоколодезского сельсовета Татьяна Сидоренко.

На разработку проекта, оборудование и монтаж потратили почти полтора миллиона гривен. Это деньги сельсовета. Окупить приобретение этой солнечной батареи рассчитывают за два года.