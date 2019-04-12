Посол Великобритании: Важен путь Украины в НАТО, а не только вступление . Новости

Евроатлантическая интеграция Украины важна не только как самоцель, но и как фактор укрепления обороноспособности и усиления военных институтов страны. Об этом на 12-ом Киевском форуме по безопасности заявила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф, напомнив о поддержке Лондоном евроатлантических стремлений Украины.

«Великобритания поддерживает евроатлантические стремления Украины. Наше Министерство обороны поддерживает ваши усилия по реформированию. Конечная цель Украины – это членство, но важен и процесс, благодаря которому усиливаются институты и укрепляется обороноспособность. Прохождение этого пути усиливает и Украину, и ее отношения с НАТО», – сказала британский дипломат

Гоф также напомнила об актуальности и производительности Североатлантического альянса. «НАТО уже 70 лет. В свое время Альянс защитил Европу и США во времена холодной войны. Сейчас мы видим, что НАТО нашло ответы на вызовы не только XX, но и XXI века. Диалог с такими странами, как Украина и Грузия, свидетельствует, что НАТО актуален, находится в центре событий и имеет четкую роль, чтобы определить будущее. Все члены НАТО понимают важность этой организации», – подчеркнула Гоф.

Ранее сообщалось, что почти 20 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошли военную подготовку по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).